Ключи от 123-х новых квартир сегодня получили военнослужащие Витебского гарнизона

Теперь весь младший и старший офицерский состав, а также сержанты и старшины обеспечены служебным жильём. Вплотную решением жилищного вопроса министерство обороны занялось год назад. Тогда квартиры получили военнослужащие Борисовского гарнизона. На сегодняшний день за счёт господдержки и инвестиционных проектов вводятся в строй новые объекты. Уже заложен фундамент служебного жилья в Марьиной горке, ведутся проектировочные работы по строительству 60-ти квартирного дома в Слуцке.