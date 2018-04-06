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Постный пряник, творожный торт: какие новинки предлагает «Минскхлебпром» к Пасхе?

06 апреля 2018 09:34
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Уже в это воскресенье православные Беларуси отметят Пасху. А что главное в дни перед праздниками? Запастись куличами! Как всегда на помощь хозяйкам приходит коммунальное производственное унитарное предприятие «Минскхлебпром».  

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – главный технолог предприятия УП «Минскхлебпром» – Ирина Кононова и начальник отдела маркетинга и сбыта УП «Минскхлебпром»  – Валентина Шнитковская

Что нового в этом году появилось?

Ирина Кононова, главный технолог предприятия УП «Минскхлебпром»:
В преддверии пасхальных праздников в качестве новинки для тех людей, которые соблюдают пост, мы разработали постный пряник «Медовое лакомство». Стремясь удовлетворить все запросы наших потребителей, в этом году мы значительно расширили линейку творожного ассортимента. В эту линейку у нас входят как творожные кексы, творожные булки и творожные торты с цукатами, сухофруктами и с традиционным ароматом ванили.

Постный пряник, творожный торт: какие новинки предлагает «Минскхлебпром» к Пасхе?-1

Что является фирменным из вашей продукции?

Ирина Кононова:
Мы считаем, что фирменным можно назвать любую продукцию, которая выпускается под торговой маркой «Знатны пачастунак». Вся наша продукция выпускается из натурального сырья, которое проходит строгий лабораторный контроль качества. А благодаря уникальным рецептам, яркой красочной отделке сегодня наш пасхальный ассортимент – это не только изысканные угощения, но и подарок для родных, близких и друзей.  

Постный пряник, творожный торт: какие новинки предлагает «Минскхлебпром» к Пасхе?-4

Что белорусы предпочитают больше: традиционные куличи или что-то новое? Узнаете, посмотрев видеоматериал.   

# общество # Фотофакт # Ирина Кононова # Пасха # Валентина Шнитковская

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