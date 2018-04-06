Постный пряник, творожный торт: какие новинки предлагает «Минскхлебпром» к Пасхе?

Уже в это воскресенье православные Беларуси отметят Пасху. А что главное в дни перед праздниками? Запастись куличами! Как всегда на помощь хозяйкам приходит коммунальное производственное унитарное предприятие «Минскхлебпром».

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – главный технолог предприятия УП «Минскхлебпром» – Ирина Кононова и начальник отдела маркетинга и сбыта УП «Минскхлебпром» – Валентина Шнитковская.

Что нового в этом году появилось?

Ирина Кононова, главный технолог предприятия УП «Минскхлебпром»:

В преддверии пасхальных праздников в качестве новинки для тех людей, которые соблюдают пост, мы разработали постный пряник «Медовое лакомство». Стремясь удовлетворить все запросы наших потребителей, в этом году мы значительно расширили линейку творожного ассортимента. В эту линейку у нас входят как творожные кексы, творожные булки и творожные торты с цукатами, сухофруктами и с традиционным ароматом ванили.