Посткроссинг. Атмосфера чужой страны и частичка человеческой души...

Мир необъятен и очень хочется успеть ощутить грани его многоликой жизни. Благодаря посткроссингу, человек душой может побывать в самых далёких уголках мира, которые физически, возможно, никогда не удастся посетить.

Незнакомые люди случайным образом отправляют друг другу открытки с изображением различных мест, животных и известных личностей. Но самое ценное то, что написано на обороте.

Ольга посткроссер со стажем. В ее коллекции более 450 посланий из самых разных уголков мира.

Происходит своеобразная магия, ведь потрёпанные открытки передают атмосферу страны и частичку души отправителя.

Посткроссинг - это особый мир, где люди часто находят близкие души и просто переписка перерастает в дружбу. Так, 84-летняя американская бабушка объездила полсвета и с каждого путешествия присылает Ольге открытки. В том числе и раритетные.

Самый близкий друг девушки по посткроссингу живёт во Франции. Случилось так, что парадоксальность человеческой натуры позволяет на расстоянии почувствовать людей лучше, чем тех, которые находятся рядом.

Но читать послания и встречи в реальной жизни - совсем другое. Быть может, и не стоит пересекать этих два мира?

За 10 лет существования посткроссинга, было отправлено более 30 млн. открыток. Это значит, что 30 млн. раз люди улыбались, открывая почтовый ящик.

Зарегистрироваться на сайте - это всё, что нужно для вступления в ряды посткроссеров. Система сама предложит 5 адресов, на которые вы сможете отправить открытку. По количеству участников программы наша страна занимает почетное 8 место.

Все люди - братья. Границы между странами - лишь условности. Открытки написаны с душой, от руки и способны согреть человека даже за океаном.