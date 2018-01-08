Два бассейна в 2018 году появятся в Шабанах и Лошице

Новости Беларуси. Для активного отдыха. Еще два типовых бассейна в 2018 году появятся в микрорайонах Шабаны и Лошица, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Здания фактически будут копиями первого подобного водного комплекса «Дружба» в Брилевичах. Бассейны рассчитаны на 70 посещений в смену.