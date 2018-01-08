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Два бассейна в 2018 году появятся в Шабанах и Лошице

08 января 2018 20:38
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Новости Беларуси. Для активного отдыха. Еще два типовых бассейна в 2018 году появятся в микрорайонах Шабаны и Лошица, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Два бассейна в 2018 году появятся в Шабанах и Лошице -1

Здания фактически будут копиями первого подобного водного комплекса «Дружба» в Брилевичах. Бассейны рассчитаны на 70 посещений в смену. 

Два бассейна в 2018 году появятся в Шабанах и Лошице -3

Кстати, такие же оздоровительные учреждения появятся в каждом районе Минска. К слову, в ближайшие пять лет в столице планируют построить и реконструировать 16 физкультурно-спортивных объектов. 

# общество # Фотофакт # Социальная инфраструктура

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