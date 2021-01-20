После праздников на переработку, а не в мусорку. Вот как можно утилизировать новогоднюю ёлку

Новости Беларуси. Минчане могут сдать живые ели после новогодних праздников на переработку в столичное предприятие, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Минчане могут сдать живые ели после новогодних праздников на переработку в столичное предприятие, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Акция затронет Московский, Октябрьский и Фрунзенский районы. Новогодние деревья нужно оставить у контейнерных площадок. Далее специальный транспорт вывезет их на участок по переработке, где делают органическое удобрение. Главное условие – чтобы ели не были ничем обмотаны, были без мишуры и елочных игрушек. Продлится акция до 24 января.
Александр Логутенок, начальник отдела компании:
С экономической точки зрения эта акция не совсем выгодна, но мы хотим привлечь внимание горожан к правильному обращению с отходами. За 17 января мы уже вывезли более 11 тонн елей. Из 100 тонн елей получается примерно 50-60 тонн компоста, который можно использовать повторно в том же сельском хозяйстве в качестве удобрений.