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Послание Президента. Разбираем главное политическое событие этой весны. Анонс ток-шоу «По существу»

03 апреля 2023 09:15
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Послание Президента вот уже третьи сутки резонирует не только в белорусском обществе, но и за его пределами. Почему глава государства расставил именно так акценты в своем выступлении? Какие мессенджи миру просматриваются в тезисах и в чем их мораль?

Послание Президента. Разбираем главное политическое событие этой весны. Анонс ток-шоу «По существу»-1

На площадке ток-шоу «По существу» соберутся спикеры из разных сфер, чтобы осмыслить четырехчасовой спич белорусского лидера. Задать вопрос, предложить тезис для обсуждения или свое понимание процессов – присоединиться к разговору может каждый зритель. Для этого необходимо считать QR-код, который появится со стартом эфира на экране и перейти в чат на платформе YouTube.

Послание Президента. Разбираем главное политическое событие этой весны. Анонс ток-шоу «По существу»-4

Подключайтесь к единственному на отечественном телевидении ток-шоу, которое работает в прямом эфире в 18.30. Будем говорить по существу.

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# Послание Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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