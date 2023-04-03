Послание Президента. Разбираем главное политическое событие этой весны. Анонс ток-шоу «По существу»

Послание Президента вот уже третьи сутки резонирует не только в белорусском обществе, но и за его пределами. Почему глава государства расставил именно так акценты в своем выступлении? Какие мессенджи миру просматриваются в тезисах и в чем их мораль?
Послание Президента вот уже третьи сутки резонирует не только в белорусском обществе, но и за его пределами. Почему глава государства расставил именно так акценты в своем выступлении? Какие мессенджи миру просматриваются в тезисах и в чем их мораль?
На площадке ток-шоу «По существу» соберутся спикеры из разных сфер, чтобы осмыслить четырехчасовой спич белорусского лидера. Задать вопрос, предложить тезис для обсуждения или свое понимание процессов – присоединиться к разговору может каждый зритель. Для этого необходимо считать QR-код, который появится со стартом эфира на экране и перейти в чат на платформе YouTube.
Подключайтесь к единственному на отечественном телевидении ток-шоу, которое работает в прямом эфире в 18.30. Будем говорить по существу.
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