Посетители получат большое удовольствие. Какое событие станет центральным на Форуме регионов?
Беларусь и Россия продолжают масштабную интеграцию не только в области торгового и оборонного сотрудничества, но и в науке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На IX Форуме регионов будут представлены инновационные разработки. Напомним, он запланирован на 23-24 июня в Гродно. На этот раз выбран очный формат с участием в мероприятиях около 500 человек. В Совете Республики 7 апреля определили, центральным событием форума станет выставка новых достижений ученых Беларуси и России. Будут презентованы как собственные разработки, так и совместные проекты.
Калина Капуцкая, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Нужно сказать, что выставка пройдет также в галерее Тизенгауза. Считаем, что посетители этой выставки, как и обычные люди, так и участники секций, получат большое удовольствие, потому что популяризация науки, наверное, – это самое главное сегодня, потому что это такой основной фактор обеспечения и экономической, и политической, и социальной безопасности Союзного государства.
По итогам форума будет подписан ряд соглашений о сотрудничестве в сфере науки и технологий. Белорусские и российские ученые тесно работают по многим направлениям. Общие проекты есть в космической сфере, энергетике, нано и биотехнологиях, машиностроении, медицине.