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Посетители получат большое удовольствие. Какое событие станет центральным на Форуме регионов?

07 апреля 2022 14:21
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Беларусь и Россия продолжают масштабную интеграцию не только в области торгового и оборонного сотрудничества, но и в науке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На IX Форуме регионов будут представлены инновационные разработки. Напомним, он запланирован на 23-24 июня в Гродно. На этот раз выбран очный формат с участием в мероприятиях около 500 человек. В Совете Республики 7 апреля определили, центральным событием форума станет выставка новых достижений ученых Беларуси и России. Будут презентованы как собственные разработки, так и совместные проекты.

Посетители получат большое удовольствие. Какое событие станет центральным на Форуме регионов?-1

Калина Капуцкая, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Нужно сказать, что выставка пройдет также в галерее Тизенгауза. Считаем, что посетители этой выставки, как и обычные люди, так и участники секций, получат большое удовольствие, потому что популяризация науки, наверное, это самое главное сегодня, потому что это такой основной фактор обеспечения и экономической, и политической, и социальной безопасности Союзного государства.

Посетители получат большое удовольствие. Какое событие станет центральным на Форуме регионов?-4

По итогам форума будет подписан ряд соглашений о сотрудничестве в сфере науки и технологий. Белорусские и российские ученые тесно работают по многим направлениям. Общие проекты есть в космической сфере, энергетике, нано и биотехнологиях, машиностроении, медицине.

# Беларусь-Россия # общество # Калина Капуцкая # Фотофакт

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