Посетители получат большое удовольствие. Какое событие станет центральным на Форуме регионов?

Беларусь и Россия продолжают масштабную интеграцию не только в области торгового и оборонного сотрудничества, но и в науке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На IX Форуме регионов будут представлены инновационные разработки. Напомним, он запланирован на 23-24 июня в Гродно. На этот раз выбран очный формат с участием в мероприятиях около 500 человек. В Совете Республики 7 апреля определили, центральным событием форума станет выставка новых достижений ученых Беларуси и России. Будут презентованы как собственные разработки, так и совместные проекты.