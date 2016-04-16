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Порядок вдоль Минской кольцевой наведут до 1 мая

16 апреля 2016 13:31
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Новости Беларуси. Порядок вдоль Минской кольцевой автодороги навести до 1 мая. Такое поручение дали  столичным властям и руководству Минской области по итогам недавнего рассмотрения специальной комиссией проблемных вопросов благоустройства МКАД и прилегающих территорий. Два субъекта хозяйствования в эти дни объединились в борьбе за чистоту. В течение апреля им необходимо выполнить ремонт путепроводов, мостов и подземных переходов, обновить дорожные знаки, указатели и рекламные щиты. Особую озабоченность вызывает неприглядный внешний вид гаражных массивов и некоторых внутридворовых территорий в частном секторе.

Денис Глинский, генеральный директор ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»:
С начала сезона выполнено свыше 6 тысяч квадратных метров ямочного ремонта. На сегодняшний день ведется покраска и ремонт путепроводов, малых архитектурных форм, подпорных стен, переустройство и покраска остановочных площадок, постановочных павильонов. Работаем мы в круглосуточном режиме. Поэтому нам «Горремавтодор», все структурные подразделения понимают свою задачу и к 1 мая все работы будут выполнены.

Минздраву и Минприроды предписано создать постоянно действующую рабочую группу, коротая должна будет  проинформировать Совмин об исполнении поручений по наведению порядка у кольцевой до 5 мая. Столичным властям и руководству Минской области совместно с  заинтересованным министерствами и ведомствами  поручено доработать единую концепцию развития Минской кольцевой автодороги и внести ее в правительство с проектом доклада главе государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Автодороги Беларуси # Денис Глинский

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