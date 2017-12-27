Порвал дорогую куртку об разбитое стекло в магазине. Кто ответит за испорченную вещь?

В программу «Добро пожаловаться» пришел вопрос Максима Иваницкого из Могилева:

«Два дня назад я пошел в магазин. Стеклянная входная дверь гастронома была частично разбита. Заходя, я порвал дорогую куртку. Можно ли потребовать у руководства магазина компенсацию за испорченную вещь?»

Дарина Гулюта, юрист:

В данном случае потребитель имеет право требовать возмещение причиненного ущерба. Для этого потребителю необходимо оставить свое обращение в Книге замечаний и предложений продавца. На месте необходимо зафиксировать, каким образом был причинен ущерб его имуществу и произвести фотофиксацию.