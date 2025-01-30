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Пообщались с маленьким белорусом, который исполнял «Молитву» на одной сцене с Николаем Лукашенко и Петром Елфимовым

30 января 2025 11:46
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Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Иван Мальцев, воспитанник Сенненского детского дома, участник финального концерта «Марафона единства», и Анна Бровко, директор Сенненского детского дома.

Пообщались с маленьким белорусом, который исполнял «Молитву» на одной сцене с Николаем Лукашенко и Петром Елфимовым-2

Иван Мальцев, воспитанник Сенненского детского дома:
Мы пели «Молитву», выступали на сцене с Петром Елфимовым и Николаем Лукашенко. Песня, конечно, непростая, но мы справились. Вроде номер получился красивый.

Александр Меженный, ведущий:
Мне довелось встречаться и с Олегом Молчаном, и с Владимиром Мулявиным. Я знаю, насколько ответственно и трепетно они подходили к этой композиции, какая титаническая работа была проведена. Там было очень много нюансов, они уделяли этому большое внимание. Это молитва, которая действительно за нашу страну, молитва, которая в крови почти у каждого белоруса. Каково тебе было к этому подходить?

Иван Мальцев:
Я раньше слышал эту песню, но не взаимодействовал. И по смыслу, и вокально песня непростая.

Подробности в видео.

# Концерт в Минске # Музыка

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