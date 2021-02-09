«Наибольший резонанс получат обсуждения конституционной реформы». С какими инициативами ректор Академии управления пойдёт на ВНС?

Новости Беларуси. Людей волнуют самые разные темы: от бытовых до социальных, от насущных до государственных. Наши гости познакомят нас со своими инициативами на Всебелорусском народном собрании. Начнем с человека – эксперта по многим вопросам, причем не только в исторической сфере, которая для него наиболее комфортна. В студии «Большого города» ректор Академии управления при Президенте, кандидат исторических наук, доцент Вячеслав Данилович.

Екатерина Забенько, ведущая:

Вернемся к ВНС. Я думаю, что именно там найдется очень много людей, которые свяжут будущее нашей страны с существующим белорусским флагом. Вы представляете Минск и во многом интересы Академии управления при Президенте. Какие инициативы будете выдвигать и какие темы предлагать?

Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Беларуси, кандидат исторических наук, доцент:

Для нас в Академии управления очень важно, чтобы туда приходили обучаться настоящие государственники-патриоты. Те события, которые, к сожалению, происходили у нас в 2020 году, свидетельствуют, что нам необходимо серьезно совершенствовать сферу идеологической работы с молодежью и сферу системы патриотического воспитания. Очень важно, чтобы была выстроена целостная система патриотического воспитания – начиная от детского садика и через все учреждения образования. И очень важно заложить патриотический настрой в раннем возрасте, когда человек наиболее восприимчив. Поэтому мы считаем, что еще в дошкольных учреждениях должно вестись определенное обучение в русле белорусских культурных традиций, уважения государственной символики, чтобы дети нормально воспринимали белорусско-русское двуязычие. Так сложилась наша история. Это наше богатство, ни в коем случае не ущерб, что у нас два государственных языка. Я также считаю целесообразным, чтобы в Конституцию внести понятие «национальное достоинство», которое подразумевает гордость своим народом, его культурой, традициями. Должна быть предусмотрена ответственность по закону за оскорбление чувств национального достоинства, мы не должны позволять кому бы то ни было глумиться над нашим национальным достоянием, над историей своего народа. И это очень важный аспект, который будет сдерживающим фактором, на мой взгляд, в попытках осуществлять подобные шаги. Еще один момент, на который хотелось бы обратить внимание в контексте Года народного единства, который объявлен нашим Президентом. На наш взгляд, очень важным было бы нацелить местные власти на активное сотрудничество с учеными-гуманитариями в плане проведения мероприятий, посвященных истории того или иного населенного пункта, города, чтобы обязательно проходили встречи ученых-гуманитариев на местах с учителями, учащейся молодежью, краеведами. Такие встречи способствуют консолидации нашего общества, уважительному отношению к истории и к настоящему. Выразительно показать достижения в нашем государстве тоже необходимо. Мне кажется, такой подход очень актуален и в Год единства белорусского народа.

Екатерина Забенько:

Особенно в то время, когда из-за ковидных ограничений никуда не съездишь, надо наконец-то изучить родные просторы. Как историк скажите, пожалуйста, что нам необходимо оставить в прошлом, а что мы возьмем с собой на ближайшие пять лет и в далекое будущее? Вячеслав Данилович:

Историю в прошлом нельзя оставлять, она должна нас сопровождать, мы должны прекрасно помнить и знать свою историю, использовать положительный исторический опыт, а также учитывать отрицательный, который у белорусского народа был, чтобы не повторять ошибок. Если говорить о том, что надо оставить в прошлом, я бы оставил агрессию, необоснованное стремление к разрушению того, что мы имеем и постройке непонятно чего. Давайте ценить и хранить то, чего мы достигли, и совершенствовать то, что у нас имеется. Это важный посыл, который звучит и от главы государства, и от представителей государственной власти, широкой общественности. Я целиком его разделяю. Это необходимо делать, чтобы двигаться успешно в будущее. Беларусь уже исчерпала свой лимит революций, военных потрясений. Мы на геополитическом перекрестке, и те мирные годы созидательного труда – при всех недостатках и несовершенствах, которые у нас есть, – дорогого стоят. Это надо ценить, и не зря наше старшее поколение традиционно говорило «лишь бы не было войны». Это самое важное, потому что война – это самое страшная вещь, которую, к сожалению, неоднократно Беларуси в своей истории приходилось переживать.