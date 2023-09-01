Польский вертолёт Ми-24 нарушил воздушное пространство Беларуси

Новости Беларуси. Вопрос обороны сейчас стоит как никогда остро. Польша и Прибалтика все больше нагнетают обстановку в регионе, не стесняясь бросаться мнимыми обвинениями в адрес нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Параллельно с этим у наших границ развернулся настоящий военный плацдрам НАТО, якобы в оборонительных целях. Как стало известно, сегодня днем польский военный вертолет нарушил белорусскую границу. Об этом сообщили в Госпогранкомитете.

Пограничникам удалось зафиксировать нарушение воздушного пространства со стороны Польши в Берестовицком районе Гродненской области. На кадрах можно увидеть военный вертолет Ми-24, который в первую очередь предназначен для поражения живой силы и бронированной техники противника.

Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси:

Белорусские пограничники в Берестовицком районе зафиксировали нарушение воздушного пространства Республики Беларусь со стороны Польши. Польский военный вертолет Ми-24 залетел на белорусскую территорию до 1 200 метров и вернулся обратно. По данному факту проинформирована польская сторона.

В связи с нарушением государственной границы в МИД был вызван временный поверенный в делах Польши в Беларуси. От польской стороны потребованы соответствующие разъяснения и проведение тщательного расследования случившегося инцидента, о результатах и причинах произошедшего, как это принято в международном общении, должна быть уведомлена белорусская сторона.