Полоцк отмечает день рождения: старейшему белорусскому городу – 1148 лет

Первое упоминание о нем в Летописи датируется 862-м. В этом году город-музей празднует день рождения в статусе культурной столицы Беларуси.

Сегодня – кульминация в череде праздничных гуляний, которые длились в Полоцке всю неделю. Открыло торжество красочное шествие. Все площади города превратились в концертные площадки. На проспекте Франциска Скорины развернулся город мастеров. А еще полочан ждут парад духовых оркестров, конкурс молодых исполнителей, дискотека и фейерверк. Гулянья продолжатся до позднего вечера.