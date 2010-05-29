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Полоцк отмечает день рождения: старейшему белорусскому городу – 1148 лет

29 мая 2010 15:53
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Первое упоминание о нем в Летописи датируется 862-м. В этом году город-музей празднует день рождения в статусе культурной столицы Беларуси.

Сегодня – кульминация в череде праздничных гуляний, которые длились в Полоцке всю неделю. Открыло торжество красочное шествие. Все площади города превратились в концертные площадки. На проспекте Франциска Скорины развернулся город мастеров. А еще полочан ждут парад духовых оркестров, конкурс молодых исполнителей, дискотека и фейерверк. Гулянья продолжатся до позднего вечера.

# общество # Фотофакт

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