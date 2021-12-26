«Поливать, только чтобы земля полностью не пересохла». Как правильно ухаживать за новогодней елью?

Новости Беларуси. Если вы до сих пор не купили лесную красавицу, то самое время отправиться на елочный базар. Всего их в Беларуси организовано больше тысячи. Самый экологичный вариант – взять живую ель напрокат. Курьер привезет вам пушистую красавицу домой, а после праздников заберет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. О сроках аренды, правилах ухода и дальнейшей судьбе деревьев рассказал руководитель одного из гродненских фермерских хозяйств Евгений Дорогуш.

Стоимость аренды ели сопоставима с ее приобретением Илона Волынец, СТВ:

Расскажите, пожалуйста, насколько белорусы часто сегодня берут елочки напрокат?

Евгений Дорогуш, глава фермерского хозяйства «Усадьба юбилейная»:

Относительно часто, просто не многие белорусы знают, что есть такой сервис. Что можно елочку не срубать ради двух недель в году, а взять в аренду и потом, в следующем году, снова взять, если она выживет. Вероятность, что она выживет, достаточно высокая, если она будет находиться в наших руках. Илона Волынец:

Насколько это дорогое удовольствие? Евгений Дорогуш:

Это удовольствие сопоставимо с приобретением ели. Елочки именные, если обратить внимание, на кадках с елочками есть номера. Поэтому, если елочка выживет, то в следующем году это будет стоить дешевле. Илона Волынец:

На сколько дней можно?

Евгений Дорогуш:

Максимум можно держать до старого Нового года, до 14 января, но мы всегда просим людей, чтобы они брали в аренду на как можно меньший срок либо держали деревья на балконе или в где-то холодном месте до наступления праздников. Илона Волынец:

Кто-то скажет: зачем мне брать в аренду, если я ее куплю, а потом на даче буду высаживать. Елям очень губительно тепло домов и отсутствие влаги Евгений Дорогуш:

И таких людей немало. И они по-своему правы, но елочкам очень губительно тепло наших домов и отсутствие влаги. Поэтому очень многие белорусы столкнулись с тем, что елочки после новогодних праздников, купленные в кадках, не выживают. Поэтому и есть наш сервис. Мы поможем елочкам выжить, но даже у нас, к сожалению, ели не выживают 100 %. В прошлом году 80 % выжило. Илона Волынец:

Теоретически все эти елочки сегодня вечером обретут свой дом. В эти новогодние дни как правильно за ними ухаживать, чтобы они радовали?