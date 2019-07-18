Полевая каша и ночёвка под открытым небом. В Борисове открылся традиционный сплав православной молодёжи

Новости Беларуси. Православный кемпинг на берегу Березины развернулся в Борисовском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

60 молодых людей днём сплавились по реке и спустя семь часов водного пути остановились на ночлег возле деревушки Гливин. Впереди у отважных юношей и девушек ещё три дня непростого похода. Подробности – в материале Оксаны Семашко.

Они променяли домашний комфорт на палатки и пересели в лодки с городского транспорта. Раз в год на четыре дня участники сплава отказываются от привычных удобств и смартфонов. 40 километров путешествия по глади воды, к примеру, школьникам даёт заряд энергии на весь предстоящий учебный год.

Александр Парфянович, участник сплава:

Испытал это ощущение уже второй раз. Понравилось очень. Я решил не упускать такую возможность и отправиться вновь, потому что хоть маршрут тот же, но ощущения новые, приключения разные.

В основном, за время сплава многие переосмысливают жизнь и находят решение проблем в семье и карьере. Здесь открыто можно обсудить то, что не всегда готов рассказать в школе или дома за обеденным столом. А главное, по мнению самих участников, начинать каждый день с молитвы.

Рустам Романовский, участник сплава:

Жизнь меняется вообще кардинально. Даже дома, если с женой поругаешься, кажется: всё, уйду, разведусь. Пойдёшь на сплав, отдохнёшь на природе и думаешь: какое разведусь, какое уйду?! Да, я только жить начинаю! Жизнь прекрасна. Мои проблемы – это вообще не проблемы.

Вместе с молодыми людьми вёсла взяли в руки и священники. Так неформально они говорят о личном и духовном. Пообщаться со служителем храма можно, как с другом. Тем более, что одет первый не в длинную рясу, а в светскую одежду.

Оксана Семашко, СТВ:

Сегодня слёт собрал больше 50 молодых людей. Самому юному участнику – всего 8 лет. Здесь каждый получает мощный заряд адреналина и незабываемые эмоции. Проверено на себе!

На привале ребят ожидает полевая кухня, песни у костра и спортивные активности. А пока – яркие букеты из кувшинок, познавательное знакомство с дикой природой и тысячи живописных фото на память.

Протодиакон Сергий Керко, клирик храма Рождества Христова:

Один из главных моментов наших сплавов, слётов это, чтобы единомышленники знакомились, общались. И в будущем создавали крепкие семьи. В таких условиях и мальчики себя показывают, и девочки. У нас даже такая традиция: помыл посуду или приготовил еду, значит, в будущем году ты женишься или выйдешь за муж.

Ирина Балыко, участница сплава:

Я вообще впервые сплавляюсь. Мне хотелось поближе побыть к природе и побывать в атмосфере родных по духу людей.