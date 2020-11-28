«Поймите. Президент Беларуси – смелый и не чёрствый к чужому горю человек». Мнение Евгения Пустового

Новости Беларуси. В нашей стране все силы медиков брошены на борьбу с вирусной инфекцией. 27 ноября Александр Лукашенко лично посетил 6-ю клиническую больницу Минска, где Президенту показали, как лечат от коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там же глава государства пообщался с врачами. И надо отметить, что разговор вышел за рамки только медицинской темы. На встрече прозвучало немало политических заявлений, которые, как это часто бывает в последнее время, тут же получили очень неожиданную трактовку в ряде Telegram-каналов.

Евгений Пустовой, СТВ:

COVID сбросил маски. Теперь я понимаю разницу между демократией по-белорусски и той, которую восхваляют в ЕС. В Париже за отсутствие масок бьет условный французский ОМОН, а в Минском метрополитене лишь вежливо напоминают о масочном режиме. Это «Политика без галстуков и купюр». В студии пропагандист и пособник режима Евгений Пустовой. Здраствуйте, мы начинаем. Евгений Пустовой:

Помню, как до COVID постоянно к нам приезжали заморские гости: президенты, еврокомиссары, дипломаты, даже госдеятели США. За такую многовекторность Кремль стал ревновать Синеокую. Минск ответил: «Беларусь не корабль, чтобы дрейфовать в поисках гавани». Таков наш внешнеполитический курс. Суверенен. Поэтому, в отличие от других, мы выбрали свою тактику борьбы с COVID.