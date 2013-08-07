Погода в Беларуси. В выходные на смену жаре придут сильные ливни, шквалы, грозы, град

Новости Беларуси. Жара в Беларуси бьёт рекорды – сегодня в стране около +30ºϹ, и это - не предел. На завтра синоптики объявляют штормовое предупреждение — так как столбики термометров покажут +30-34ºϹ – в разных регионах, а на юго-западу страны и вовсе будет до 35ºϹ градусов. При этом дождей не обещают. Однако уже к выходным погода испортится, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Рябов, начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского гидрометеорологического центра:

В выходные дни жара начнет постепенно спадать. И, к сожалению, на смену жаре придет ряд неблагоприятных явлений погоды. Через нашу территорию очень активно будет проходить атмосферный фронт западной Европы и на смену жаре придут сильные ливни, шквалы, грозы, град. Температура воздуха уже в субботу ожидается от +20-22ºϹ по западу, до + 30- 34ºϹ по востоку нашей страны.

Зной таит в себе немало опасностей. Прежде всего — это тепловой удар. К врачам этим летом уже обратились десятки человек. Кроме того, обостряются хронические и сердечно-сосудистые заболевания, особенно у пожилых людей.

Напряженная пора сейчас и у спасателей. Сухая погода и зной — как следствие рост числа лесных пожаров. Увеличилось и количество аварий. Водители в жару быстрее утомляются, их внимание рассеивается, а реакция значительно ухудшается.