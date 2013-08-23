Подземный пешеходный переход на пересечении проспекта Рокоссовского и улицы Плеханова откроют к 1 сентября

Новости Беларуси. Подземный пешеходный переход на пересечении проспекта Рокоссовского и улицы Плеханова откроют к первому сентября. Масштабная стройка вышла на финишную прямую. Наверху уже все сделано, остались последние штрихи в подземной части: там монтируют подъемники для людей с ограниченными возможностями и наводят лоск во встроенных помещениях. Благоустраивается и прилегающая к переходу территория.

Иван Зыльман, рабочий УП «Зеленстрой Ленинского района»:

Здесь просто были ниже люки, их подняли. Зеленая зона будет, посеем траву, чтобы красиво было.

Место пересечения двух дорожных артерий всегда славилось интенсивным потоком машин. Новый переход позволит оптимально организовать движение и транспорта и пешеходов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Минчанка:

То, что было здесь, очень поменялось. Мы очень довольны и рады этому.