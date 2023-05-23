О цифровой гигиене в онлайн-играх и соцсетях. МВД проводит профилактическую акцию «Кибердети»

Новости Беларуси. О цифровой гигиене в онлайн-играх и соцсетях. Профилактическую акцию «Кибердети» проводит Министерство внутренних дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специалисты в рамках декады расскажут о безопасном поведении в жизни, за какие деяния в интернете наступает уголовная ответственность. Проведут комплекс мероприятий о современных способах обмана несовершеннолетних, используемых киберпреступниками. Милиционеры также акцентируют внимание на том, в каких противоправных действиях участвуют сами подростки и что грозит за незаконный бизнес в интернете.

Андрей Ковалев, начальник ГУПК МВД Беларуси:

Специалисты в рамках декады расскажут, как защититься от кибербуллинга, груминга, напомнят правила безопасного поведения в социальных сетях, мессенджерах. Доведут важное о цифровой гигиене в онлайн-играх. Каждый должен понимать, что полностью удалить установочные данные и следы невозможно. Интернет помнит все. Обещанная организаторами преступной схемы безнаказанности и анонимности – лишь уловки, не имеющие ничего общего с действительностью.

Декада продлится до 1 июня, чтобы повысить цифровую грамотность обучающихся и их родителей в преддверии летнего периода.