Евгений Пустовой: попробуйте повторить сериал в реальной жизни, президент Зеленский. «Оскара» у вас за это не будет, зато будет Украина

Президент Украины фотографируется у разрушенных зданий и через мессенджеры передает привет Авдеевке и Промке (это населенные пункты на линии противостояния на Донбассе), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А большие чины из Киева готовы разместить на территории Украины американские ракеты Patriot. Все это – после заявлений о возможной встрече Путина и Байдена. Но в начале своей политической карьеры Зеленский обещал мир Украине. А в итоге… Тему продолжит Евгений Пустовой. Рубрика «Политика без галстуков и купюр».

Евгений Пустовой, корреспондент:

Украинские комики любят подтрунивать над ситуацией в Беларуси – это называется юмористический стендап. А мы поговорим об одном из них в политическом стендапе. Тем более название рубрики позволяет – «Политика без галстуков и купюр». Смешить комика никто не будет, тем более, когда большинству обычных жителей Украины сейчас не до смеха. У Зеленского очень хорошее и амбициозное имя – Владимир, владеющий миром. Там же, в Киеве, очень-очень давно его тезка совершил эпохальное событие. Я про Крещение Руси. Правда, до этого киевский князь отверг всякие потуги латинян. В современном прочтении это потуги коллективного Запада. Но Зеленский этого делать не стал. Понятно, масштабы личности разные.

Евгений Пустовой:

В общем, разделять нас, славян, стали там, где ментально объединение и начиналось. В единой купели. Ох, любят эти адепты инфернальных дел всякий символизм. Поэтому единую купель и разбавили импортированными заокеанскими смысловыми нечистотами. А в мутной воде легче всего рыбку ловить. Ну, это дела Вашингтона и Киева, кто и сколько украл. Отец за сына не отвечает, пусть даже этот отец и президент США. Я больше переживаю за украинский народ. Тесные родственные связи, а тем более у многих белорусов часть корней зарыта в южной соседке. У кого-то под Черниговом, у кого под Николаевом. Этимология моей фамилии западноукраинская. Поэтому нам не безразлична судьба соседей.

Евгений Пустовой:

Нэньку-Украину уже давно посадили на колени к заморским спонсорам. Хорошо, что не поставили на колени. В этом кожаном кресле сидели разные люди, но отношения между нашими странами и особенно людьми были всегда нормальными. Зеленский поменял вывеску «Администрация Президента Украины» на офис. Ну, не меняйте саму сущность многовековых отношений между двумя государствами. Не вбивайте кол раздора. А ведь с Зеленским тоже как-то все начиналось по-доброму, что ли.

Евгений Пустовой:

Вот кадры встречи Президента Беларуси с Зеленским. Житомир, октябрь 2019-го. Некоторые аналитики Зеленского даже сравнивали с Лукашенко. Мол, пришел на волне всеобщей поддержки. Правда есть один, но очень важный нюанс. Президент Лукашенко – хозяйственник и хозяин, крепко стоит на родной земле. А Зеленский стал разбазаривать землю украинского народа. Помните, как во время Великой Отечественной чины нацистской Германии грезили о дележке украинского чернозема? Теперь эти жирные куски земли без боя могут оказаться в руках толстосумов. Причем даже не местных олигархов, что таки не нравится местным магнатам. И еще один маленький нюанс: персону Лукашенко не продвигали спонсоры через кинематограф. Я даже помню: в 1994-м его предвыборная программа была напечатана на худшей бумаге, чем плакаты с изображением его оппонентов. А теперь за киношный образ слуги народа Зеленский действительно стал слугой, только тех, кто за все заплатил.

Евгений Пустовой:

В общем, Зеленский попал в геополитическую трясину. Жаль. Роль Наполеона оказалась пророческой. Вот такая современная сатира, пошловатая и не высокоинтеллектуальная. Жаль, что она добралась и на улицу Грушевского. Только украинскому народу от этого невесело. Как ездили женщины из волынского приграничья работать санитарочками в наши больницы, так и ездят. Как воспевали мигранты из Донбасса белорусский строй, так и воспевают. Хотя какие украинские мигранты – это все наши, белорусские граждане. Я помню одну очень точную фразу. На параде 9 Мая женщина из Донецка сказала, что только в Беларуси вновь стала радоваться самолетам в небе. Так что давайте не будем вводить наши отношения в ступор. А если бы вы не закрывали границы из-за COVID, то белорусы и дальше поддерживали бы рынки Заболотья, Бессарабку и Сорочинскую ярмарку. Короче, спілкувалися. Мы всегда к вам с хлібом і сіллю – зачем же сыпать соль на рану от провалившегося Беломайдана? Ну явно же, что не из-за зависти. Скорее, отрабатываете заказ. А следующий раз, когда про диктатуру говорить будете, то вспомните, как с русскоязычными телеканалами поступил Зеленский. Сейчас мои украинские коллеги любят критиковать Беларусь. Вы там со своими НАБУ разберитесь. И вспомните, как еще совсем недавно взахлеб цитировали слова белорусского лидера про тракторы. Можно же совместные производства создавать. Тогда люди, которые гнут спины на западных панов, домой бы вернулись. Но тем, кто диктует условия украинским политикам, невыгодна самостоятельная украинская экономика.

Евгений Пустовой:

Не забывайте, белорусы интересами Украины никогда не торговали. Давайте честно. Именно выдержанная позиция Минска по Крыму сначала стоила нам проблем в переговорах по газу и имиджевых потерь в среде русского мира, но зато потом позволила усадить Путина и Порошенко за круглый стол переговоров в Минске. Мы, белорусы, терпели, чтобы вам было легче. А Президент Лукашенко лично кофе готов был подносить на переговорах в «нормандском формате». Неужели белорусские и украинские вышиванки вместе с хохломой не поместятся на одной скатерти для стола переговоров? Но политические дизайнеры западного толка приготовили другие принты. И вы, господин Зеленский, купились на это. Может, из-за молодости – всякий плод должен созреть. Может, из-за сильного политического лобби. Понятно, виртуозно владеть публикой юмористического шоу – одно, управлять большой страной – другое. Ну, так белорусский Батька вас бы не обидел, по-отечески советы давал бы. Ведь любят его украинцы.

Евгений Пустовой:

Тем более как бы ни поливали грязью украинские медиа, у Лукашенко самый высокий рейтинг популярности среди иностранных лидеров в Украине. За белорусского лидера каждый третий украинец из опрошенных. За Зеленского – каждый четвертый. В общем, не ссорьтесь с Беларусью и не поливайте грязью Минск, тогда и рейтинг подрастет. Вы же все-таки не со сцены Comedy вещаете (хотя и там вами уже недовольны).

Евгений Пустовой:

Минский мир принес дивиденды. Дивиденды для украинского народа. По обе стороны Горловки меньше смертей, потому что и в Донецке, и во Львове наши люди. А вы все по чужим сценариям привыкли. Это не сцена Comedy, это ваша страна. В руках президента Зеленского чужой сценарий. Готов вновь развязать новую войну с Россией. В мае. В победном мае. Еще раз повторю – ох, любят эти адепты инфернальных дел всякий символизм. В 2014-м такого не было, такой активности войск НАТО в Европе не было. В 2014-м в Белом доме не было Байдена. Не для этого ли момента Зеленского посадили в мягкое кожаное кресло, и не для этого ли его так пиарили в сатирических фильмах? Но Зеленский явно не король и даже не валет в этой геополитической игре. Может, просто джокер, которого Белый дом держит в руках перед переговорами с Кремлем. Вспомните своего классика, Тараса Шевченко. Вот его слова: «Доборолась Україна до самого краю. Гірше ляха свої діти її розпинають».

Евгений Пустовой:

Играть Наполеона не значит быть Наполеоном, даже несмотря на схожесть в росте. К тому же и образ изначально проигрышный. Наполеон – Россия. Беларусь, как и раньше, готова быть миротворцем. В общем, у вас хорошо названа эта база. Тот, кто за мир в Украине, тот и попадет в нее. Ну, разве Президент Лукашенко не миротворец? Разве Лукашенко не делал все для того, чтобы в Украине был не русский или западный мир, а просто был мир? Понятно, Запад жаждет новой крови. А по долгам надо платить. 30 сребреников нынче дорого стоят. Нужно сдать свою страну в аренду для утоления жажды чужих геополитических амбиций. Платить нужно жизнью своего народа. Если Зеленский по-прежнему слуга своего народа, то пусть поступит как его киношный персонаж. Тогда он отменно сыграл.