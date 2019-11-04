«Я всегда помогу, бывает, даже в ущерб себе». Как преодолеть слабохарактерность

Человек без характера, как солдат без оружия. Слишком мягкие и уступчивые – лёгкая добыча для мошенников и манипуляторов. Антон с горечью признает: его доброта сыграла с ним злую шутку. Антон:

Если меня попросят помочь, я всегда помогу, бывает, даже в ущерб себе. Ко мне пришла мысль, что, возможно, меня просто используют. Если я скажу нет, вдруг они не будут со мной общаться.

Марина Прохорова, психолог:

Люди с низкой самооценкой, скорее, будут много терпеть, будут довольствоваться малым, будут справляться с ворохом задач и не просить за это бонус. Эти люди не умеют говорить «нет». Они по ошибке считают себя слабыми и нерешительными. Эксперты уверены: причины надо искать в детстве. В период формирования самооценки и представления об окружающем его мире.

Марина Прохорова:

Это проблема самих родителей. Когда, например, мать очень критикует, становится очень жёсткой и непримиримой, она далеко не теплая и любящая, а очень требовательная и контролирующая. Тогда ребенок старается всячески ей угодить. Формируется как раз-таки личность с уязвимостью, которая низкого мнения о себе.

Лучший способ победить нерешительность и воспитать твердый характер – принять и полюбить себя. Зачастую без поддержки специалистов тут не обойтись. Марина Прохорова:

Конечно, хорошо прийти на психотерапию, обратиться к специалисту, чтобы с профессионалом начинать разбираться, как так случилось. В процессе терапии человек даже иногда начинает заново с собой знакомиться и отстраивать внутренний стержень, который в любом случае где-то есть.