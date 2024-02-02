Подавляющее большинство белорусов чувствует себя на улице в безопасности – социсследование

Удовлетворенность белорусов социально-экономическим положением в стране за последние пять лет увеличилась более чем вдвое. Об этом говорят данные последних социологических исследований, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Примечательно, что и общественно-политической ситуацией население довольно. Этот показатель также вырос в два раза. Кроме того, специалисты отмечают положительную динамику по целому ряду других позиций. Среди них удовлетворенность возможностью трудоустройства, материальным положением и качеством жизни в целом. Впечатляют и результаты в сфере безопасности. Более 93 % граждан не видят угроз на улицах своих населенных пунктов.

Николай Мысливец, директор Института социологии Национальной академии наук Беларуси:

Фактор безопасности – это один из важнейших факторов социального самочувствия населения. И приятно осознавать, что в Беларуси более 90 % населения утвердительно отвечает на вопрос, что они спокойно ходят на работу, комфортно чувствуют себя в общественных местах. И в целом безопасность – это, наверное, один из главных показателей эффективности деятельности государства.

Стоит отметить, что в сравнении с прошлым годом со стороны населения усилилась поддержка мер по сдерживанию роста цен. Отрицательную оценку процессу дали всего 3 % опрошенных. Заместитель главы Администрации Президента Игорь Луцкий отметил, что сейчас деструктивные силы нацелены на манипулирование общественным сознанием. Действуют они в том числе и через «псевдосоциологию». Поэтому руководители на местах должны опираться на объективные данные социсследований.