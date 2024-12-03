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Почти 13 тыс. минских семей использовали семейный капитал досрочно

03 декабря 2024 17:52
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В Минске почти 13 тысяч многодетных семей воспользовались семейным капиталом досрочно, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Это одна из дополнительных мер государственной поддержки.

Почти 13 тыс. минских семей использовали семейный капитал досрочно-2

Программа реализуется с 2015 года. За это время семейный капитал назначен почти 20 тысячам столичных семей. В этом году срок действия программы был продлен на 5 лет. Предусматривается и ряд новаций, которые расширяют возможности использования средств. Например, появится право досрочно потратить деньги на строительство жилья или же оплачивать обучение не только за текущий и предыдущий, но и следующий учебный год.

Почти 13 тыс. минских семей использовали семейный капитал досрочно-4

Ольга Василевская, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
По статистике, чаще используют семьи, которые нуждаются в использовании средств семейного капитала. Это могут быть как семьи с 3 детьми, так и семьи, в которых воспитывается 5 детей, все зависит от необходимости использования средств семейного капитала. Порядка 10 % средств семейного капитала используются на оплату образовательных услуг, то есть получение одним из членов семьи образования.

Выплата назначается семьям, в которых воспитывают 3 и более детей. При этом все несовершеннолетние. Сумма пособия составляет около 31,5 тысячи рублей. Напомним, в Минске сегодня проживают более 17 тысяч многодетных семей.

# Многодетные семьи в Беларуси # Ольга Василевская

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