Почти 13 тыс. минских семей использовали семейный капитал досрочно

В Минске почти 13 тысяч многодетных семей воспользовались семейным капиталом досрочно, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Это одна из дополнительных мер государственной поддержки.

Программа реализуется с 2015 года. За это время семейный капитал назначен почти 20 тысячам столичных семей. В этом году срок действия программы был продлен на 5 лет. Предусматривается и ряд новаций, которые расширяют возможности использования средств. Например, появится право досрочно потратить деньги на строительство жилья или же оплачивать обучение не только за текущий и предыдущий, но и следующий учебный год.

Ольга Василевская, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

По статистике, чаще используют семьи, которые нуждаются в использовании средств семейного капитала. Это могут быть как семьи с 3 детьми, так и семьи, в которых воспитывается 5 детей, все зависит от необходимости использования средств семейного капитала. Порядка 10 % средств семейного капитала используются на оплату образовательных услуг, то есть получение одним из членов семьи образования.

Выплата назначается семьям, в которых воспитывают 3 и более детей. При этом все несовершеннолетние. Сумма пособия составляет около 31,5 тысячи рублей. Напомним, в Минске сегодня проживают более 17 тысяч многодетных семей.