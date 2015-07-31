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Почему «ВKонтакте» недоступна для части пользователей?

31 июля 2015 15:04
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Новости России. В работе социальной сети «ВКонтакте» 31 июля произошел технический сбой. Об этом сообщил пресс-секретарь компании Георгий Лобушкин.

С его слов, некоторые пользователи могут испытывать сложности с доступом к части разделов соцсети. 

Почему «ВKонтакте» недоступна для части пользователей? -1


Заявление пресс-секретаря компании

# общество # Интернет # Георгий Лобушкин

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