Почему «ВKонтакте» недоступна для части пользователей?

Новости России. В работе социальной сети «ВКонтакте» 31 июля произошел технический сбой. Об этом сообщил пресс-секретарь компании Георгий Лобушкин.

С его слов, некоторые пользователи могут испытывать сложности с доступом к части разделов соцсети.