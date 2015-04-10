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Почему весь мир делится этой фотографией? Фото из бразильского метро стало сенсацией

10 апреля 2015 11:14
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Новости Бразилии. Нельсон Фелиппе разместил на своей странице в Фейсбуке фото двух женщин, стоящих в обнимку на железнодорожной платформе. Фото мгновенно распространилось в сети. Но вы никогда не догадаетесь почему.

Автор поста на своей странице негодует, заявляя, что не желает быть свидетелем подобных «абсурдных» сцен, так как не считает их «нормальными». К тому же, как он пишет, это плохой пример для детей.

Нельсон Фелиппе:
У меня нет предубеждений на этот счет. Я считаю, что каждый вправе делать то, что хочет. Но мне кажется, это абсурдно, что я вынужден быть свидетелем подобного.
То, что человек делает у себя дома – это его личное дело, но то, что он делает в общественных местах, касается и меня тоже. Я не хочу лицезреть такие сцены, и тем более считать их нормальными.
Я не хочу говорить плохо о ком-либо, но люди должны быть защищены. Они нарушают общественные устои, и это может быть опасным.
Если что-то случится, или того хуже, кто-то умрет, кто будет виноват? Может быть, я? Хуже всего то, что подобное является примером для детей.
Что будет с ребенком, который наблюдает такую сцену каждый день? Дети будут думать, что это вполне нормально ожидать поезда в метро на желтой линии. Поэтому не делайте так, как тот парень на фото, лучше следуйте примеру этих девушек.

Ну а теперь-то вы заметили парня, стоящего на желтой линии у края платформы?

# общество # Фото

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