Пустующие дома нашли хозяев

Квартирный вопрос жители двух деревень Свислочского района смогли решить только после репортажа на нашем телеканале.

Новые дома, пустовавшие несколько лет наконец обрели хозяев. Мы уже освещали проблему сельских новостроек в Свислочском районе Гродненской области. В одном из хозяйств ещё два года назад были построены 20 новых коттеджей. Однако, заселять их в СПК не спешили. Дело сдвинулось с мёртвой точки после выхода репортажа на нашем телеканале. Сегодня жильё распределено среди местных специалистов.

Агроном Виктор Миклис в новом доме пока ещё не успел освоиться. До сих пор не может поверить, что получил собственное жильё. Однако, к обустройству коттеджа намерен приступить уже в ближайшее время.

На такую удачу, говорит, и не рассчитывал. Новенький коттедж молодой специалист получил в первый же рабочий день.

О 20 незаселенных новостройках в двух деревнях Свислочского района – Занки и Пацуи – наш телеканал рассказывал 19 марта. Некоторые из них пустовали не один год. После выхода сюжета в эфир, руководство местного сельхозпредприятия активно приступило к поиску жильцов – будущих специалистов.

Активизировать поиски помогли и местные власти. С нерадивыми руководителями провели разъяснительную работу.

Сегодня все дома обрели хозяев. Зарезервированными остались только три коттеджа и то на полгода. Их будущие владельцы в ближайшие месяцы приедут в хозяйство.

Ещё один способ решить проблему пустующего жилья нашли в Свислочском районе. Теперь каждый новый дом будет строиться для конкретного человека, для конкретной семьи. К примеру, вот эти 5 новых коттеджей уже на стадии проектирования имели своих хозяев.

В этом году, уверены в хозяйстве, новые дома пустовать не будут. Более того, они станут стимулом для привлечения специалистов на село. Причём, не только аграриев. Жильё решено предоставлять и сельским врачам, и учителям.

Юрий Карнелович, Николай Лапин, Телекомпания СТВ, Свислочский район, Гродненская область.