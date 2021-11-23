Почему сюжеты иностранных СМИ о беженцах на границе кардинально отличаются от белорусских? Анонс программы «Постскриптум»

Новости Беларуси. Западные журналисты осознанно и намерено подают искаженную информацию своим телезрителям и читателям. Белорусско-польская граница превратилась в болевую точку региона. Такое мнение высказали репортеры, которые наблюдали миграционный кризис собственными глазами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Куда были направлены объективы иностранных СМИ, почему их сюжеты кардинально отличаются от наших материалов? И понимают ли репортеры, что обманывают своих зрителей?

Ксения Лебедева, специальный корреспондент Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании:

Они приехали не рассказывать о правде, они занимаются пропагандой. Кто-то подошел к фотографу The New York Times, вы же все равно правду не покажете? И он говорит честно, да, мы не покажем правду. Почему, несмотря на прямой доступ к белорусским спикерам, западные журналисты не используют эту возможность, и просто умышленно не замечают усилий Беларуси?