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Почему сюжеты иностранных СМИ о беженцах на границе кардинально отличаются от белорусских? Анонс программы «Постскриптум»

23 ноября 2021 15:09
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Новости Беларуси. Западные журналисты осознанно и намерено подают искаженную информацию своим телезрителям и читателям. Белорусско-польская граница превратилась в болевую точку региона. Такое мнение высказали репортеры, которые наблюдали миграционный кризис собственными глазами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Почему сюжеты иностранных СМИ о беженцах на границе кардинально отличаются от белорусских? Анонс программы «Постскриптум»-1

Куда были направлены объективы иностранных СМИ, почему их сюжеты кардинально отличаются от наших материалов? И понимают ли репортеры, что обманывают своих зрителей?  

Почему сюжеты иностранных СМИ о беженцах на границе кардинально отличаются от белорусских? Анонс программы «Постскриптум»-4

Ксения Лебедева, специальный корреспондент Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании:  
Они приехали не рассказывать о правде, они занимаются пропагандой. Кто-то подошел к фотографу The New York Times, вы же все равно правду не покажете? И он говорит честно, да, мы не покажем правду.  

Почему, несмотря на прямой доступ к белорусским спикерам, западные журналисты не используют эту возможность, и просто умышленно не замечают усилий Беларуси?  

Почему сюжеты иностранных СМИ о беженцах на границе кардинально отличаются от белорусских? Анонс программы «Постскриптум»-7

Сергей Шуманский, специальный корреспондент СТВ:  
Все было открыто, не было никаких там заборов, военных, которые могли бы нас задержать. Наоборот, со стороны погранкомитета была всяческая поддержка. Со стороны представителей местных властей была максимальная поддержка.  

Об условиях работы журналистов на белорусско-польской границе в ток-шоу «Постскриптум» расскажут очевидцы драмы сегодня, 23 ноября, в 22:00 на телеканале СТВ.  

# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Юлия Бешанова # Ксения Лебедева # Сергей Шуманский # Фотофакт

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