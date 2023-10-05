Время авторской журналистики на СТВ. Андрей Муковозчик рассуждает о том, что «Накипело», в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Муковозчик, публицист, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Здрасте! Вслед за кинорежиссеркой Агнешкой Холланд яростным нападкам в преддверии польских парламентских выборов подверглась и Gazeta Wyborcza – ежедневная общественно-политическая газета страны. Погранслужба Польши обвинила ее во лжи, то же самое сделало и Министерство национальной обороны. Все дело в том, что газете удалось опубликовать «внутренний отчет Пограничной службы Польши за период с 1 января по 17 сентября 2023 года». Давайте и мы почитаем, что же там, в этом отчете тільки для себе.

​Поляки задают все больше вопросов действующей власти. Читайте далее.

Статья называется «Дырявый забор «ПиС» на границе с Беларусью», ведь каждому поляку понятно, что этот забор есть популистская игрушка для правящей партии «Право и справедливость». Показуха для Евросоюза. А также средство грандиозного попила бюджетных евроденег сей правящей партией.

Конечно, никто в мире в области строительства заборов не может сравниться с украинцем Арсением Яценюком. Но в распиле бюджета вообще мало кто может сравниться с бандеровцами, так что утрите слезы и слушайте дальше.