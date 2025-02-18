Почему появляется ксероз кожи и как его лечить? Узнали у дерматолога

Ксероз, или сухая кожа, представляет собой частую дерматологическую проблему. Для такого состояния характерен недостаток влаги в верхних слоях кожи, что приводит к ее обезвоживанию, потере эластичности и появлению неприятных ощущений, таких как стянутость, зуд и трещины. Ксероз может проявляться на различных участках тела: от лица до конечностей, в некоторых случаях приводить к более серьезным кожным заболеваниям.
Витава Брель, врач-дерматолог медицинского центра «Нордин»:
Выделяют три вида ксероза кожи, то есть это ксероз врожденный, который отмечается у людей с рождения, например, при атопическом дерматите, при ихтиозе, то есть при ряде кожных заболеваний. Он может быть сенильный, то есть у пациентов возрастной группы, например, после 60-70 лет, в связи с возрастными особенностями кожа становится сухой. И также он бывает приобретенный, когда возникает под действием каких-либо факторов внешней среды и также под действием факторов внутренних.
С возрастом кожа естественным образом теряет способность удерживать влагу из-за снижения активности сальных желез и уменьшения уровня природных увлажняющих факторов. Холодный воздух, низкая влажность или жесткая вода также могут способствовать возникновению ксероза. А использование косметики, содержащей спирт или другие раздражающие вещества может еще больше осложнить ситуацию.
Витава Брель:
Гиповитаминозы, например, дефицит железа, дефицит цинка, витаминов группы В, недостаточный питьевой режим может приводить к сухости кожи. Ксероз кожи может быть локальный, он может быть, например, чаще всего в зимний период. Это лицо, кисти рук, голени. Также может быть распространенный.
Ряд заболеваний, таких как сахарный диабет или гипотиреоз, могут быть связаны с сухостью кожи. Снижение функции щитовидной железы приводит к замедлению обменных процессов в организме и, следовательно, к ухудшению состояния кожи. А при экземе и псориазе ксероз – это лишь один из симптомов более комплексного состояния, требующего профессионального лечения.
Витава Брель:
Необходимо обратиться к дерматологу на прием. Возможно, необходимо сдать какие-то дополнительные анализы, пройти ряд обследований. Возможно, есть какие-то изменения со стороны организма, которые приводят к сухости кожи.
При таком недуге рекомендуется избегать горячих ванн и душа, так как высокие температуры могут еще больше иссушить кожу. Вместо этого лучше использовать теплую воду со специальными добавками. Часто пациенты пытаются улучшить состояние кожи, используя увлажняющие кремы и масла. Однако без устранения первопричин симптомы могут возвращаться и усиливаться.
Витава Брель:
Если человек отмечает, что у него есть сухость, то в первую очередь он может попробовать самостоятельно дома что-то с этим сделать. Первое – это необходимо кожу увлажнять, то есть купить увлажняющий крем, желательно, чтобы это был аптечный вариант, утром и вечером наносить его на кожу. Для принятия душа купить более мягкое очищающее средство, например, это может быть очищающее масло. Носить хлопковую одежду, соблюдать питьевой режим, ограничить контакт с водой, то есть душ можно принимать, но он должен быть такой быстрый, без мочалки, и температура должна быть не горячая и не холодная.
Ксероз – это не просто эстетическая проблема, а симптом, который может указывать на наличие других заболеваний. Своевременное обращение к специалисту поможет избежать многих проблем, связанных с ксерозом и другими дерматологическими состояниями.
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