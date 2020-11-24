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Почему нельзя хранить личные вещи в подъезде и какая ответственность за это предусмотрена

24 ноября 2020 09:18
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Жилой подъезд хоть и является местом общего пользования, некоторые жильцы распоряжаются этими квадратными метрами по своему личному усмотрению и не всегда в рамках закона. 

Почему нельзя хранить личные вещи в подъезде и какая ответственность за это предусмотрена -1

Инженер столичного ЖЭУ №4 Советского района радует заключением: захламленных подъездов становится меньше.

Владислав Воробин, главный инженер ГП «ЖЭУ №4 Советского района г. Минска»:
Несколько раз в неделю мастерами и инженерно-техническими работниками проводятся обследования мест общего пользования на предмет качества уборки и на предмет загромождения закладных мест общего пользования посторонними предметами. Сегодня проверка была проведена, никаких нарушений выявлено не было.

Почему нельзя хранить личные вещи в подъезде и какая ответственность за это предусмотрена -4

Казалось бы, просторный тамбур словно предназначен для хранения. Но специалисты предлагают взглянуть на ситуацию с другого ракурса: пожарная безопасность.

Владислав Воробин:
Нагромождение мест общего пользования посторонними предметами запрещено. Жильцы в праве размещать свое имущество (такое, как велосипедные коляски и прочее) у себя на квартирах, балконах, хотя даже и на балконах не всегда это разрешено. Возле квартиры тоже нельзя: выход из квартиры – это первый путь для эвакуации в случае пожара.

Почему нельзя хранить личные вещи в подъезде и какая ответственность за это предусмотрена -7

Камнем преткновения становится и так называемый декор. За размещение в подъездах даже безобидных «украшений» можно попасть под административную ответственность.

Анна Будницкая, юрисконсульт ГП «ЖЭУ №4 Советского района г. Минска:
Когда нам становится известно, чьи это вещи, мы, естественно, проводим беседу, но когда беседа не очень удается, мы пишем письма, посылаем заказными, даем такой разумный срок: в среднем это около недели для того, чтобы убрать эти личные вещи. И предупреждаем, что это административная ответственность, которая влечет за собой свое наказание в виде штрафа до 30 базовых величин.

Почему нельзя хранить личные вещи в подъезде и какая ответственность за это предусмотрена -10

У вас мог созреть вполне логичный вопрос: так почему же некоторые подъезды напоминают дворцовые вестибюли и жильцам не приходят повестки в ЖЭС? Даем ответ.

Анна Будницкая:
Если в общедолевой собственности дом строился товариществом собственников, коллегиально они смогут что-то там переделать, поставить, возможно.

Почему нельзя хранить личные вещи в подъезде и какая ответственность за это предусмотрена -13

Ну и последнее: оставляя на пороге квартиры свои вещи, вы рискуете их лишиться, если кто-то решит присвоить чужое имущество. Обращений по этому поводу в милицию меньше не становится.

# Подъезды Минска # общество # Владислав Воробин # Анна Будницкая # Мария Кронда # Фотофакт # общество

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