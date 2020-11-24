Почему нельзя хранить личные вещи в подъезде и какая ответственность за это предусмотрена

Жилой подъезд хоть и является местом общего пользования, некоторые жильцы распоряжаются этими квадратными метрами по своему личному усмотрению и не всегда в рамках закона.

Инженер столичного ЖЭУ №4 Советского района радует заключением: захламленных подъездов становится меньше. Владислав Воробин, главный инженер ГП «ЖЭУ №4 Советского района г. Минска»:

Несколько раз в неделю мастерами и инженерно-техническими работниками проводятся обследования мест общего пользования на предмет качества уборки и на предмет загромождения закладных мест общего пользования посторонними предметами. Сегодня проверка была проведена, никаких нарушений выявлено не было.

Казалось бы, просторный тамбур словно предназначен для хранения. Но специалисты предлагают взглянуть на ситуацию с другого ракурса: пожарная безопасность. Владислав Воробин:

Нагромождение мест общего пользования посторонними предметами запрещено. Жильцы в праве размещать свое имущество (такое, как велосипедные коляски и прочее) у себя на квартирах, балконах, хотя даже и на балконах не всегда это разрешено. Возле квартиры тоже нельзя: выход из квартиры – это первый путь для эвакуации в случае пожара.

Камнем преткновения становится и так называемый декор. За размещение в подъездах даже безобидных «украшений» можно попасть под административную ответственность. Анна Будницкая, юрисконсульт ГП «ЖЭУ №4 Советского района г. Минска:

Когда нам становится известно, чьи это вещи, мы, естественно, проводим беседу, но когда беседа не очень удается, мы пишем письма, посылаем заказными, даем такой разумный срок: в среднем это около недели для того, чтобы убрать эти личные вещи. И предупреждаем, что это административная ответственность, которая влечет за собой свое наказание в виде штрафа до 30 базовых величин.

У вас мог созреть вполне логичный вопрос: так почему же некоторые подъезды напоминают дворцовые вестибюли и жильцам не приходят повестки в ЖЭС? Даем ответ. Анна Будницкая:

Если в общедолевой собственности дом строился товариществом собственников, коллегиально они смогут что-то там переделать, поставить, возможно.