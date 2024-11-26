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Сборная Беларуси завоевала 5 медалей на международном турнире по тхэквондо

26 ноября 2024 11:17
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Уверенные победы и заслуженные награды. Белорусские спортсмены подтвердили высокий класс на международном турнире по тхэквондо в Сараево, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Накануне представители нашей сборной пять раз поднимались на пьедестал почета. В весовой категории до 58 килограммов победил призер чемпионата мира и участник Олимпийский игр в Париже Георгий Гурциев. В весе до 57 у женщин равных не было Юлии Витко. Бронзовыми призерами турнира стали Александр Козлов, Максим Бандаревич и Дмитрий Мешалкин. Ранее 5 медалей, по одной золотой, серебряной и три бронзовые, завоевали белорусские юниоры.

# Спортивные соревнования

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