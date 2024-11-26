Прямой эфир

Российская армия взяла под контроль Копанки в Харьковской области

26 ноября 2024 10:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

По сообщению Министерства обороны РФ, российскими войсками взят под контроль поселок Копанки в Харьковской области. Об этом пишет РИА Новости.

Копанки расположены на трассе между Сватово и Боровой, следующей целью является сама Боровая. На этот населенный пункт из Кругляковки также наступают российские подразделения.

Также  в МО РФ сообщается, что бойцы «Запада» разгромили украинские бригады в районах Купянска, Сеньково, Лозовой, Загоруйковки, Новоплатоновки и Ивановки, отразив пять контратак. ВСУ лишились около 440 солдат, одного танка, боевой бронированной машины, пяти авто, САУ «Краб», станции РЭБ «Анклав-Н» и трех полевых складов с боеприпасами.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Лавров: НАТО отбрасывает все приличия, заявляя об ударе по РФ
26 ноября 2024 10:24

Лавров: НАТО отбрасывает все приличия, заявляя об ударе по РФ

Глава МО Британии заявил, что конфликт в Украине вошел в критическую фазу
26 ноября 2024 09:25

Глава МО Британии заявил, что конфликт в Украине вошел в критическую фазу

Маск объяснил, почему истребители F-35 США неудачные
26 ноября 2024 08:58

Маск объяснил, почему истребители F-35 США неудачные