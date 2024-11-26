Российская армия взяла под контроль Копанки в Харьковской области

По сообщению Министерства обороны РФ, российскими войсками взят под контроль поселок Копанки в Харьковской области. Об этом пишет РИА Новости.

Копанки расположены на трассе между Сватово и Боровой, следующей целью является сама Боровая. На этот населенный пункт из Кругляковки также наступают российские подразделения.

Также в МО РФ сообщается, что бойцы «Запада» разгромили украинские бригады в районах Купянска, Сеньково, Лозовой, Загоруйковки, Новоплатоновки и Ивановки, отразив пять контратак. ВСУ лишились около 440 солдат, одного танка, боевой бронированной машины, пяти авто, САУ «Краб», станции РЭБ «Анклав-Н» и трех полевых складов с боеприпасами.