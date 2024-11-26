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Лавров: НАТО отбрасывает все приличия, заявляя об ударе по РФ

26 ноября 2024 10:24
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Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Североатлантический альянс отбросил все приличия, когда обсуждал возможности превентивного удара по РФ. Об этом пишет РИА Новости.

Он сослался при этом на слова руководителя военного комитета НАТО о том, что необходимо наносить превентивные удары по целям в России. Как отметил Лавров, подобные высказывания публично объявляют об истинных замыслах.

При этом лидер РФ Владимир Путин особо подчеркнул, что Россия не намерена нападать на НАТО, но будет отвечать на опасные действия.

19 ноября глава государства утвердил Основы государственной политики в сфере ядерного сдерживания, в которых перечисляются условия применения атомного оружия, например, в ответ на применение оружия массового поражения против РФ или ее государств-союзников, а также на конвенциональную агрессию, угрожающую суверенитету.

# Международная политика # Сергей Лавров # Владимир Путин

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