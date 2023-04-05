«Мы впечатлены». Супруга президента Зимбабве посетила РНПЦ «Мать и дитя» в Минске

Медицинские услуги в Беларуси находятся на высшем уровне. Об этом заявила супруга президента Зимбабве, находясь с визитом в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его цель – изучение возможностей нашего здравоохранения и сотрудничество в этом направлении между странами.

Предметный разговор состоялся во время посещения нового корпуса РНПЦ «Мать и дитя». Зарубежную гостью впечатлил белорусский опыт в области медицинских услуг, а также то, какое питание у нас производят для детей. Интерес вызывает сотрудничество в фармацевтике и производстве оборудования и медицинской техники.

Оксилия Мнангагва, супруга президента Зимбабве:

Как вы знаете, Зимбабве – это развивающаяся страна: у нас пока нет доступа к такому медоборудованию или услугам. При этом есть проблемы в области здравоохранения. Я уверена, что наши отношения позволят развиваться здравоохранению обеих стран. Мы уже увидели очень многое. И мы впечатлены: оборудование и услуги здесь находятся на самом высшем уровне. Это мой первый визит, и мне здесь очень нравится. Могу сказать только самые искренние и теплые слова о людях.