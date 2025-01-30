Почему бизнесмен учится танцам – мужской взгляд на хореографию «для себя»

Танец – это не только приятное, но еще и очень полезное увлечение. Такая физически интенсивная кардионагрузка. А как с помощью танца можно выражать свои чувства, эмоции? Ведь у нашего тела тоже есть язык и оно тоже умеет говорить. И кто сказал, что у любого вида танца есть какой-то возрастной ограничитель? В ток-шоу «Точки над «i» поговорим о том, как танцы меняют нашу жизнь и вносят в будничную рутину настоящий праздник.

Руслан Кулаковский, бизнесмен:

Как получилось у меня? Скажем так, у меня подошло логически к завершению мое предыдущее увлечение. Ну, я там перестал расти сильно, быстро. И я для себя очень давно хотел научиться танцевать, потому что я абсолютно не танцующий человек. В детстве занимался народными танцами, но это недолго, несерьезно, и как-то оно не пошло в жизнь. И, на самом деле, в жизни ты, когда занимаешься бизнесом, ты все время должен держать все под контролем, у тебя должен быть холодный ум, ты не должен поддаваться эмоциям. И ты испытываешь какой-то дефицит легкости. Ты ищешь какой-то баланс, чтобы уйти от этой ответственности. То есть когда ты постоянно все время на себе все это тянешь, тебе хочется немножко времени для себя, для того, чтобы разгрузиться. Отключить свой мозг. Да, отключить свой мозг, все верно. И вот танцы для меня являются именно таким способом.