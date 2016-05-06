«По праву памяти живой»: торжественное собрание и концерт, посвященные Дню Победы, прошли во Дворце Республики

Новости Беларуси. В Беларуси начались официальные торжества по случаю Дня Победы. Сегодня во Дворце Республики чествовали ветеранов Великой Отечественной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Искренние слова благодарности в адрес всех, кто ценой собственной жизни спасал нашу землю, с особым трепетом звучали на торжественном собрании, посвященном Великой Победе. Поздравить героев войны пришли известные политики, экономисты, творческие люди и молодежь.

После торжественного собрания на праздничном концерте для всех собравшихся прозвучали музыкальные поздравления от мастеров искусств.

Песни, лирические стихи, танцы и хроника военных лет перенесли зрителей в сороковые, живые свидетели которых приехали в столицу из разных уголков страны. И несмотря на то, что в концерте принимали участие артисты разных поколений, произведения, которые они исполняли, были близки и понятны каждому.

Леонид Бекаревич, участник Великой Отечественной войны:

Надо обязательно, чтоб мы помнили, чтоб мы знали. Чтобы впредь не допустить вот таких тяжёлых сражений, тяжёлого периода в жизни нашей страны

Клавдия Лизунова, участник Великой Отечественной войны:

Наше детство, наша юность, наша молодость вся прошла в кошмарном сне, можно сказать. И только вот сейчас восстановилось нормальное отношение и мы стали жить, как говорится, как достойные люди

Сергей Михайлов, курсант Военной академии Республики Беларусь:

Я, как будущий офицер, готов постоять за свою Родину, не жалея ни себя, ни сил

Эллина Климович, учащаяся УО "Юридический колледж БГУ":

Гордость за всех прадедов, прабабушек, за всех ветеранов. Смотришь на них и прямо чувство гордости, что они отстаивали независимость нашего государства

Ребёнок:

Я бы пожелал ветеранам счастья, здоровья. И спасибо за Победу!