По делу «Белого легиона» возбуждено уголовное дело по статье 278 «Создание незаконного вооруженного формирования»

Новости Беларуси. Журналистское расследование «Белый легион черных душ» раскрыло истинные ценности организации, которая готовилась 25 марта с оружием в руках выйти на улицы. Ее участники на протяжении долгих лет налаживали связи с украинскими радикалами и перенимали их боевой опыт. Мировоззрение и идеология этих, в быту ни чем не приметных людей, выстраивалась исключительно на теории национального превосходства и силовом противодействии власти. В планах были не только провокации, но и теракты. А книга под названием «Война в толпе» стала настольной. В истории суверенной Беларуси это первый и незаурядный факт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Видеозапись:

В ночь с 24 на 25 либо с 25 на 26, 25, короче, марта этого года запланирована провокация.

Немка с белорусскими корнями рассказывает о том, что 25 марта в Беларуси должно стать кровавым днем.

И сделать это должны люди в балаклавах с оружием в руках, ничем не приметные в обыденной жизни.

Оперативная съемка:

Если вы не откроете в течении минуты дверь, мы будем ее ломать.

Так входят правоохранители в квартиру Виктора Данилова. Почему обычный человек сам не открыл дверь, станет ясно уже во время обыска. Дома – целый арсенал. Все должно было убивать обычных белорусов. Этот человек участник так называемого «Белого», именно «Белого легиона». Чистого по определению цвета, но с откровенно грязной в сухом остатке душой. И таких, как он, десятки.

Евгений Полторжицкий, задержанный:

Арматура применяется для того, чтобы отбиваться в случае массовых беспорядков. Против правоохранительных органов.

Арматура – это аперитив. Основное блюдо – гранаты, взрывчатые вещества, автоматы и ружья. Запах пороха для боевиков с ультраправыми взглядами – то самое, духовное, к чему их готовили в патриотических лагерях. Долго готовили.

«Белый легион» – организация, появившаяся в начале 90-х, якобы была распущена в середине нулевых.

Однако сейчас понятно, что ушла в глубокое, законспирированное подполье с четкой структурой и подготовкой в патриотических лесных лагерях. Марш-броски, стрельбы, тактика ведения городских боев.

Андрей Комлик-Яматин, задержанный:

Мы делились на группы и отрабатывали тактику засад, прямых боевых столкновений, поведения под огнем противника

Это даже не типичные солдаты удачи. Воевать легионеры собирались в своей стране. В деле много фактов того, что на 25 марта планировали не просто акцию протеста, а провокацию с оружием. Именно это стало главным контекстом фильма коллег.