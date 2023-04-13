«Плечом к плечу». Корреспондент СТВ попробовала свои силы на молодёжной стройке в Минске
Новости Беларуси. В рядах столичных студотрядов заняты 700 человек. Еще 4 тысячи написали заявление на будущие работы. В Московском районе определили объект, которому присвоили статус районной молодежной стройки. Это студенческие общежития на улице Семашко, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Один день с бойцами стройотряда провела и наш корреспондент Яна Лысякова.
Яна Лысякова, корреспондент:
Это не профессиональные строители. Студенты БГУ в составе десяти человек. А отличает их от сверстников то, что они активно задействованы в рабочем процессе. Сегодня и я решила присоединиться к студотрядовцам. Буду трудиться с ребятами плечом к плечу.
Молодежь занята на строительстве общежитий для студентов медуниверситета и БГУИР. Планируется, что объекты запустят в начале учебного года. Поэтому рабочий процесс интенсивный. Перед тем как к нему приступить, переодеваемся и после инструктажа по технике безопасности беремся за работу.
Подробности в видеоматериале.