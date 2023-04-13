«Плечом к плечу». Корреспондент СТВ попробовала свои силы на молодёжной стройке в Минске

Новости Беларуси. В рядах столичных студотрядов заняты 700 человек. Еще 4 тысячи написали заявление на будущие работы. В Московском районе определили объект, которому присвоили статус районной молодежной стройки. Это студенческие общежития на улице Семашко, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Один день с бойцами стройотряда провела и наш корреспондент Яна Лысякова.

Яна Лысякова, корреспондент:

Это не профессиональные строители. Студенты БГУ в составе десяти человек. А отличает их от сверстников то, что они активно задействованы в рабочем процессе. Сегодня и я решила присоединиться к студотрядовцам. Буду трудиться с ребятами плечом к плечу.