Пищевой принтер. Учёные разрабатывают полезные составы для печати еды

Сейчас принтер будет печатать восстановленной смесью, обогащенная солями минеральными веществами. В конечном итоге получим такой продукт. Его можно называть фигурной котлеткой. Эта фигурная котлетка представляет из себя смесь из разных полезных ингредиентов, которые ученые разрабатывают для определенных целей. Причем такая 3D-кухня популярна по всему миру, в ближайшие годы спрос на нее будет только расти.

Григорий Пинчук, начальник научно-экспериментального производства РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по продовольствию»:

Поскольку 3D-принтер, предполагается, будет охватывать очень широкий слой населения: от детей до пенсионеров. И в этих рамках будут направления для питания спортсменов, любителей ЗОЖ, аллергиков и других групп населения, то все эти продукты будут обогащаться всеми необходимыми компонентами для этих групп.

Процесс происходит следующим образом: ученые изучают определенную проблему, анализируют и делают выводы, какие ингредиенты подходят под запрос, а какие стоит минимизировать. Далее вместе с диетологами согласовываются будущие «чернила» для пищевого принтера. Как только специалисты приходят к единому решению, изделие тестируют, после о новом полезном составе рассказывают фабрикам по всей стране.

Светлана Гордынец, заведующая отделом технологий мясных продуктов РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по продовольствию»:

Мы сотрудничаем с комбинатами Беларуси, птицефабриками, с различными малыми цехами. Оказываем им помощь в разработке и освоении технических и правовых актов по производству различных продуктов. Один из примеров конкретного направления – питание для детей. Так, ученые разрабатывают любимые малышами лакомства – котлеты, консервы и сосиски с правильными составами, а предприятия изготавливают и распространяют по магазинам. Светлана Гордынец:

На сегодняшний день отдел работает над созданием продуктов для детей с повышенной массой тела. Актуальность этой работы заключается в том, в республике отмечается рост детей и подростков с избыточной массой тела. По данным статистики: из 100 детей только 5 имеют ожирение из-за проблем со здоровьем, а 95 из-за неправильного питания. В такой продукции содержится много клетчатки, белка, витамина Б, минералов. Минимум соли и жиров. Еще одна группа, для которой белорусские ученые разрабатывают продукцию, вегетарианцы. Чтобы у тех, кто не любит мясо, не возникало проблем со здоровьем, специалисты разрабатывают обогащенные составы.