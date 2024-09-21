Пилотный проект по выявлению первичного иммунодефицита реализуют белорусские медики
В Беларуси реализуют пилотный проект Минздрава по выявлению первичного иммунодефицита. Инициатором выступил Республиканский научно-практический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии. Пробный этап успешно прошел в Минске, теперь подключаются регионы. В числе первых Брест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Исследования проводят в кожно-венерологическом диспансере. Материал новорожденных поступает из областного и кобринского роддомов, детской областной больницы. С августа доставили более полутысячи проб.
Первичный иммунодефицит никак не проявляется у младенцев, так как действует защита иммунитета матери. А скрининг новорожденных – это возможность выявлять группу риска с так называемым синдромом часто болеющего ребенка. Такое исследование позволяет преждевременно обнаружить проблему иммунодефицита, который сопровождается постоянными инфекционными заболеваниями у детей, а главное, решить ее.
Максим Лапука, заведующий централизованной бактериологической лабораторией Брестского областного кожно-венерологического диспансера:
Лечение наиболее эффективно начинать до 3,5 месяца. Основным лечением первичного иммунодефицита и схожих патологий является трансплантация гемопоэтических клеток. Выживаемость детей, которым их трансплантировали до 3,5 месяца, составляет более 94 %, после 4 месяца – 60 %. Так важно найти патологию в раннем возрасте. Диагностика, консультации и лечение будут полностью бесплатны.
За прошлый год в Беларуси на учете состояли около 700 детей с диагностированным первичным иммунодефицитом, но, по словам специалистов, реальная цифра носителей выше. Для сравнения, в начале 2000-х выявляли всего 28 случаев. Скрининг новорожденных уже применяют в России, США и отдельных странах Европы.