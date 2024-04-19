Петровский: Грузия увидела, что Запад ничего хорошего из себя не представляет

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим будущее Всебелорусского народного собрания. В гостях политолог Петр Петровский.

Григорий Азаренок, СТВ:

Мы же всегда должны смотреть в сравнении. Отключите нам, пожалуйста, видео из Грузии, из грузинского парламента. Ну, пожалуйста, демократия. И на самом деле ведь эту бучу все устраивает сейчас... Ну, напомню, что Грузия сейчас майданит. Грузия сейчас майданит, потому что парламент вновь захотел принять закон легенький, лайтовенький об иноагентах, который рядом не стоял с нашими признаниями экстремистами.

Петр Петровский, политолог:

У меня вопрос первый возникает. А что плохого в признании соответствующих структур, финансирующихся из-за рубежа, иноагентов?

Григорий Азаренок:

Я вам скажу, что плохо. Надо признавать террористами, экстремистами, сажать и расстреливать, и убирать из страны. Но они так не могут еще. Это надо как Батька быть.

Петр Петровский:

Но они говорят: это же американцы эту всю бучу делают. А вы знаете, нет. Вот вы должны быть под нашим контролем. Мы должны финансировать тех, кто соответствует нашей идеологии и нашим интересам геополитическим. У нас должны быть инструменты управлять вашим государством. Только надо не забыть между вашим и государством включить другое слово – марионеточным государством.

Григорий Азаренок:

Хотя это все идет как раз таки в момент, когда Грузия выбрала оптимальную какую-то политическую линию. То есть не вмешивается в антироссийский психоз. Благодаря национальной политике какой-то. Благодаря тому, что адекватные люди пришли в парламент.

Петр Петровский:

Я скажу так просто: Грузия, она увидела, что Запад ничего хорошего из себя не представляет.

Григорий Азаренок:

Грубо говоря, как сейчас Такаев мощно сказал: не трогайте вы вопрос русского языка. Посмотрите, как некоторые ну, мы понимаем, что он имел ввиду Украину, как некоторые этот вопрос политизировали и до чего докатились. Вот не трогайте вопрос русского языка.

Петр Петровский:

Тут даже не в русском языке.

Григорий Азаренок:

Вообще вот не надо вести себя, как Украина.

Петр Петровский:

Просто в этой ситуации я могу сказать грузинскому народу: молодцы, повели себя мудро. Да, есть обида за Абхазию и за Осетию. И не в отношении даже России. Вот в отношении того, что вот бардак. Не буду сюда лезть, но... Они что сделали? Они начали вести прагматические отношения и прежде всего, налаживать хорошие отношения с соседями. То есть какой Евросоюз? Где этот Евросоюз? Где Грузия? Ну, они сделали ставку: Турция, Армения, Азербайджан. Да, даже Россия – прагматическое отношение есть. Восстановили авиасообщение и прочие моменты. Имеются. Давай прямо говорить. И торгуют грузинским вином, чурчхелой и прочими вещами с Грузии. Все это имеется.

Читайте также:

Поляков: от Гагарина исходила такая положительная энергетика! Я понимаю, почему весь мир был им покорён

«Событие грандиозное». Как жители СССР восприняли полёт Гагарина – воспоминания писателя Полякова

«А кто против примирения?» Гайдукевич и Азаренок ответили беглым, которые хотят нас обмануть