Петь в переходах официально: уличным музыкантам Минска выделили площадки для творчества

Новости Беларуси. Большому городу больше возможностей для творчества. Уличным музыкантам выделили 12 официальных площадок. Они появятся у 9 станций метро, а также в трех подземных переходах на улице Ленина и проспекте Независимости. Также объявлен прием заявок на полюбившийся минчанам фестиваль «Пешеходка».

Арсений студент – учится на режиссуре. Уже много лет он несколько раз в неделю спускается в переход и играет на флейте. Играет уже как профессионал и не требует никакого вознаграждения. Для него определяющими стали слова Гете: «Песня, которая льется из уст, сама по себе есть лучшая награда».

Арсений Ильиных, уличный музыкант:

Когда я играю в переходе, вижу, что люди очень хорошо реагируют, они улыбаются, они «плюсуют» охотно. Когда ты заканчиваешь играть очень часто настроение улучшается.

А это уже профессиональная группа «Aquarelle quartet». Жаловаться артистам не на что – концертов и выступлений много, однако и они частенько считают для себя важным сыграть для прохожих.

Сергей Тумаркин, руководитель группы «Aquarelle quartet»:

Я не могу сказать, что мы часто выступаем на улицах, но у нас уже был опыт игры. Мы собирали, достаточно много людей останавливалось. и на самом деле это был большой концерт.

Переход от проспекта Независимости до улицы Ленина стал одним из 12 мест, которые выделили для творчества уличным музыкантам.

Помимо этого послушать живую музыку можно в переходах станций «Каменная горка», «Партизанская», «Пушкинская», «Тракторный завод», «Малиновка», «Уручье», «Петровщина», «Площадь Якуба Коласа» и «Институт культуры». Есть еще и четыре дополнительные площадки в Верхнем городе. Официальное разрешение будет действовать год уже с мая.

Владислав Пинчук, координатор проекта «Пешеходка»:

Заявку надо поджать по форме через сайт «Пешеходка.бел», там есть максимально подробная инструкция, что и как делать. На эти зоны, на эти места, специально обозначенные, подают заявки координатором, что нас есть письмо согласования, мы хотим выступать там-то в такое-то время.

Забронировать площадку можно за 14 календарных дней до начала выступления, отменить мероприятие – не позднее, чем за двое суток. Продолжительность программ ограничена двумя часами в день, количество участников не должно превышать пяти человек.

Однако для энтузиастов доступен не только пешеходный переход. Тех, чьи заявки на сайте будут одобрены, пригласят выступить на улицах Верхнего города на традиционном фестивале «Пешеходка», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.