Песни, любимые поколениями. Не стало композитора Игоря Лученка

Новости Беларуси. Не стало известного композитора, народного артиста СССР и Беларуси Игоря Лученка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Весь его жизненный и творческий путь был наполнен музыкой. Ни дня без такта – именно так говорил Игорь Михайлович. «Майский вальс», «Алеся», «Если бы камни могли говорить», новеллы про «Мой родны кут, як ты мне мілы» и летящих на Полесье журавлей – эти песни узнаваемы и любимы уже несколькими поколениями. Музыка композитора находит отклик в сердцах людей самого разного возраста.

Игорь Лученок – обладатель уникального таланта и безумного трудолюбия. Он окончил три консерватории и выдержал экзамен у самого Шостаковича. С именем белорусского композитора связана карьера многих популярных артистов. Лев Лещенко, София Ротару, Иосиф Кобзон, ансамбли «Сябры», «Верасы», «Песняры».

Игорь Лученок ушел из жизни на 81-ом году. После него остается музыка, которая будет звучать и память, которая будет жить.