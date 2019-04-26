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«Первый раз с реактора ехали, машины разбегались». В Минске почтили минутой молчания жертв чернобыльской трагедии

26 апреля 2019 20:56
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Новости Беларуси. В столице 26 апреля минутой молчания почтили жертв чернобыльской трагедии, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

«Первый раз с реактора ехали, машины разбегались». В Минске почтили минутой молчания жертв чернобыльской трагедии-1

Почти  две тысячи человек возложили венки и цветы к знакам «Жертвам Чернобыля» и «Камню мира Хиросимы». Среди отдавших дань памяти – представители городской власти, дипломаты, молодежь, духовенство и ликвидаторы из регионов.  

«Первый раз с реактора ехали, машины разбегались». В Минске почтили минутой молчания жертв чернобыльской трагедии-4

Юрий Петрушенков, ликвидатор последствий аварии на ЧАЭС: 
Наш батальон участвовал на самом реакторе. Первый раз с реактора ехали, машины разбегались. Все были в шоке, хоть радиации не ощущаешь.

«Первый раз с реактора ехали, машины разбегались». В Минске почтили минутой молчания жертв чернобыльской трагедии-7

Мечислав Артюшевский, ликвидатор последствий аварии на ЧАЭС:
Это надо помнить. Хуже даже Афганистана. Я прошел и Курскую, и Чернобыль. Знаю, что это такое.

«Первый раз с реактора ехали, машины разбегались». В Минске почтили минутой молчания жертв чернобыльской трагедии-10

Непосредственных участников тех событий, ликвидаторов, к сожалению, становится меньше. Сегодня в столице их проживает около 3000.

«Первый раз с реактора ехали, машины разбегались». В Минске почтили минутой молчания жертв чернобыльской трагедии-13

«Первый раз с реактора ехали, машины разбегались». В Минске почтили минутой молчания жертв чернобыльской трагедии-15

«Первый раз с реактора ехали, машины разбегались». В Минске почтили минутой молчания жертв чернобыльской трагедии-17

# Авария на Чернобыльской АЭС # общество # Юрий Петрушенков # Мечислав Артюшевский # Фотофакт

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