«Первый раз с реактора ехали, машины разбегались». В Минске почтили минутой молчания жертв чернобыльской трагедии

Новости Беларуси. В столице 26 апреля минутой молчания почтили жертв чернобыльской трагедии, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Почти две тысячи человек возложили венки и цветы к знакам «Жертвам Чернобыля» и «Камню мира Хиросимы». Среди отдавших дань памяти – представители городской власти, дипломаты, молодежь, духовенство и ликвидаторы из регионов.

Юрий Петрушенков, ликвидатор последствий аварии на ЧАЭС:

Наш батальон участвовал на самом реакторе. Первый раз с реактора ехали, машины разбегались. Все были в шоке, хоть радиации не ощущаешь.

Мечислав Артюшевский, ликвидатор последствий аварии на ЧАЭС:

Это надо помнить. Хуже даже Афганистана. Я прошел и Курскую, и Чернобыль. Знаю, что это такое.