Прямой эфир

«Первый раз принимаю участие». В Минске 6 мая прошёл велопробег

06 мая 2022 09:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минске 6 мая официально открыли велосезон. Это стало своеобразным посвящением Дню Победы и Году исторической памяти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Первый раз принимаю участие». В Минске 6 мая прошёл велопробег-1

Для того чтобы принять участие в велопутешествии, требовалось только желание. На дистанции его проявляли руководители структурных подразделений Мингорисполкома, администраций районов и коммунальных служб. В 8 утра они стартовали с улицы Карбышева. Конечной точкой в маршруте была площадь Победы, где участники возложили цветы к монументу.

«Первый раз принимаю участие». В Минске 6 мая прошёл велопробег-4

Алексей Луцевич, заместитель директора службы энергохозяйства Минсктранса:
Первый раз принимаю участие. Пригласили, сказали: давай прокатимся. Взял велосипед у товарища, сразу было немного волнительно. Не устали. Понравилось, что люди доброжелательные, которые видели, как мы едем. Доброжелательно к нам относились.

«Первый раз принимаю участие». В Минске 6 мая прошёл велопробег-7

Татьяна Осикова, заместитель директора филиала Единого расчетно-справочного центра Минска:
Я в таком мероприятии участие принимаю первый раз, но хочу сказать, что я очень впечатлена, это очень здорово. Катаюсь, но очень редко. После сегодняшнего велопробега, думаю, что надо возвращаться к этой традиции. Все-таки это здоровье.

«Первый раз принимаю участие». В Минске 6 мая прошёл велопробег-10

Александр Дорохович, заместитель председателя Мингорисполкома:
Личным примером открывать велосезон. Конечно, 9 Мая мы должны чтить, помнить, уважать и ценить, что сделали наши деды, чтобы у нас было мирное небо.

«Первый раз принимаю участие». В Минске 6 мая прошёл велопробег-13

К слову, велодорожки есть на большинстве улиц Минска. Кроме того, проложено более десятка трасс, которые не пересекаются с потоками автомобилей и пешеходов.

# Государственная социальная политика # общество # Алексей Луцевич # Татьяна Осикова # Александр Дорохович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Дмитрий Жук: кто сегодня читает белорусские газеты и как удалось реализовать крупный проект о героях войны?
06 мая 2022 08:59

Дмитрий Жук: кто сегодня читает белорусские газеты и как удалось реализовать крупный проект о героях войны?

«Могу принести фотографии, документы, связанные с моими прадедами». В Витебске открылся центр патриотического воспитания
06 мая 2022 08:41

«Могу принести фотографии, документы, связанные с моими прадедами». В Витебске открылся центр патриотического воспитания

До +20°C и дожди. Какая погода будет в Беларуси на выходных?
06 мая 2022 08:35

До +20°C и дожди. Какая погода будет в Беларуси на выходных?