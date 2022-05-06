«Первый раз принимаю участие». В Минске 6 мая прошёл велопробег

Новости Беларуси. В Минске 6 мая официально открыли велосезон. Это стало своеобразным посвящением Дню Победы и Году исторической памяти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для того чтобы принять участие в велопутешествии, требовалось только желание. На дистанции его проявляли руководители структурных подразделений Мингорисполкома, администраций районов и коммунальных служб. В 8 утра они стартовали с улицы Карбышева. Конечной точкой в маршруте была площадь Победы, где участники возложили цветы к монументу.

Алексей Луцевич, заместитель директора службы энергохозяйства Минсктранса:

Первый раз принимаю участие. Пригласили, сказали: давай прокатимся. Взял велосипед у товарища, сразу было немного волнительно. Не устали. Понравилось, что люди доброжелательные, которые видели, как мы едем. Доброжелательно к нам относились.

Татьяна Осикова, заместитель директора филиала Единого расчетно-справочного центра Минска:

Я в таком мероприятии участие принимаю первый раз, но хочу сказать, что я очень впечатлена, это очень здорово. Катаюсь, но очень редко. После сегодняшнего велопробега, думаю, что надо возвращаться к этой традиции. Все-таки это здоровье.

Александр Дорохович, заместитель председателя Мингорисполкома:

Личным примером открывать велосезон. Конечно, 9 Мая мы должны чтить, помнить, уважать и ценить, что сделали наши деды, чтобы у нас было мирное небо.