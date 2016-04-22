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Первый бюджетный бассейн скоро появится в Минске

22 апреля 2016 17:41
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Новости Беларуси. Минские архитекторы начали проектировать первый в столице бюджетный бассейн. Известно, что одноэтажное здание разместят в Московском районе на пересечении улиц Каролинская и Яна Чечота. Этот водный комплекс будет включать две чаши отдельно для детей и взрослых. И одновременно сможет принимать 70 посетителей.

Завершить проектировочные работы планируют в конце мая. За счет простой конструкции и доступных материалов – новый бассейн возведут в максимально короткие сроки. К слову, в будущем подобные бассейны появятся во всех районах столицы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Олег Сергеев, архитектор конструктивной мастерской №4 УП «Минскпроект»:
Основная чаша где-то порядка 25 на 11 метров и глубиной 1,8 метра. И детская чаша 10 на 8 метров и глубиной 0,6-0,8 метра. Присутствуют раздевалки (мужские, женские, для инвалидов, для детей). То есть присутствует здесь минимальный набор услуг. Также будет место, где можно будет покушать.

# общество # План застройки Минска и Минской области # Олег Сергеев

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