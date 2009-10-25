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Первые в мире очки-переводчик поступят в продажу в 2010 году

25 октября 2009 13:36
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Японская корпорация изобрела уникальное устройство, которое преобразует устную речь в текст и проецирует его перевод прямо на сетчатку глаза.

Эта разработка может с успехом использоваться, в частности, на международных конференциях и во время деловых переговоров с зарубежными партнерами.

Очки-переводчик со встроенным микрофоном и мини- компьютером можно использовать часами, поскольку от них не устают глаза. Сигнал от проектора поступает непосредственно на сетчатку, которая по зрительным нервам сразу отправляет его в мозг. Поэтому собеседники могут вести разговор на двух разных языках, глядя друг на друга и не утруждая себя чтением перевода.

Революционная новинка, как планирует ее разработчик, должна поступить в продажу уже в 2010 году, пишет Газета.ru.

# общество # Hi-Tech

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