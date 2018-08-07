Первое золото на Армейских международных играх-2018 завоевали белорусские военнослужащие

Борьба длилась больше недели. В финал состязания вышли также команды из Казахстана, России и Китая. На заключительном этапе первенства, в снайперской эстафете участникам необходимо было преодолеть дистанцию в один километр.

Путь был с препятствиями – динамические стены и заборы, рукоходы и завалы. А после этого участники должны были еще и метко отстреляться – из пистолета Макарова, снайперской винтовки и поразить мишень точным броском гранаты.

Вадим Денисенко, командующий силами специальных операций Вооруженных сил, руководитель конкурса «Снайперский рубеж»:

Хочется сказать, что борьба в течение всех 10 дней была очень сложная. Все 4 команды, которые вышли в финал, подготовлены одинаково. Это высокий уровень профессионализма. Как снайпера мы готовы выполнять задачи, которые стоят перед нами. Программа была очень сложная. Я для себя делаю вывод один – здесь победили все. То, что 18 стран начали общаться между собой, военнослужащие научились говорить без переводчика, это важно, что появились отношения, дружба и готовность – дальше работать.