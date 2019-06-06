Первое свидание: какое платье надеть?

Ольга Грибова, стилист, визажист, колорист: Физиологическая реакция мужчины и женского организма напрямую зависит от цвета, в котором мы находимся – женщины. То есть если я хочу вызвать у вас ту или иную реакцию, то я могу надеть то или иное платье, костюм, комплект, и вы будете чувствовать те вещи, которые мне нужно, чтобы вы чувствовали. Нужно чуть-чуть подумать.

Ольга Грибова:

В «Макдональдс» вас отведут тогда. Или на Нарочь. Мы начинаем уже оценивать целевую аудиторию, правильно? То есть наши потенциальные женихи имеют определённую целевую аудиторию. И мы должны знать, какую реакцию мы должны у них вызывать. Например, если женщина в коралловом цвете, она говорит мужчине, то есть он это чувствует – не понимает, не осознает, на физиологическом уровне у него происходит реакция. И коралловый цвет – она говорит: «Со мной будет классно! Со мной будет весело, со мной будет замечательно, ты получишь наслаждение!». А вот алый цвет – такой холодный красный цвет – он говорит: «Я роковая женщина. И будет тебе плохо или хорошо, ты будешь страдать, ты будешь всю жизнь завоёвывать». Понимаете, что разные мужчины будут обращать разное внимание? Синий цвет говорит: «Будем сотрудничать. Будем партнёрами».

Самый неудачный цвет для свидания – это синий.

Этому нас в школе точно не учили. Как раз-таки нам предлагали костюмы синего цвета.

Есть универсальный цвет на свидание?

Ольга Грибова:

Ну как я могу всех мужчин сравнить в одну линию? Вспомните историю возникновения маленького черного платья Коко Шанель. Это грустная история, когда погиб её возлюбленный – она сказала: «Я хочу, чтобы все женщины мира страдали по моей любви». Собственно, это манипуляция. Вы знаете, что чёрный цвет в гардеробе (буду вас отговаривать его носить) в большом количестве понижает иммунитет, притупляет наши желания. И мы говорим о том, что мы уже не так сильно чего-то хотим, или о том, что мне нужно делать то, что нужно, а не то, что хочется. То есть это физиологическая реакция, и мы никак не можем это контролировать.

Почему ценники со скидками жёлтые?

«Люди жёлтого типа мотивируются не деньгами». Какой цвет вы представляете, когда думаете о работе?

Колорист о гардеробе белорусов: «Можно просто добавить цвета – особенно кораллового»

Какие цвета одежды в тренде в этом сезоне?

Колорист: «Тёмно-синий цвет не очень конструктивно влияет на женщину»

«Если вы сидите на диете, хорошо бы, чтобы кухня была голубого цвета»

Хотите заставить детей есть? Выберите жёлтую тарелку