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«Люди жёлтого типа мотивируются не деньгами». Какой цвет вы представляете, когда думаете о работе?

06 июня 2019 17:21
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – колорист, стилист и визажист – Ольга Грибова.

Мне всегда казался странным вопрос про любимый цвет. Мне кажется, мой любимый цвет – синий. Но он, наверное, и самый распространённый?

Ольга Грибова, стилист, визажист, колорист:
Если я бы вам показала – этот вопрос надо задавать женщинам. А мужчинам нужно показывать цвета и спрашивать, какой цвет больше всего нравится.

Колорист: «Тёмно-синий цвет не очень конструктивно влияет на женщину»

У меня любимый – зелёный.

Ольга Грибова:
Ничего себе! Это интровертичный цвет. А с каким цветом у Вас ассоциируется ваша работа?

Жёлтый!

Ольга Грибова:
Отлично! И тогда мы можем сказать, например, вашему руководителю, что Вас мотивирует, платить ли Вам деньги или не платить.

Или давать зарплату билетами на концерт?

Ольга Грибова:
Кстати, это хороший вариант, потому что люди жёлтого типа – они мотивируются не работой, не деньгами как таковыми, они мотивируются проектом, процессом, общением. То есть ей нравится общаться с людьми, нравятся какие-то конструктивные выводы, ей очень сложно управлять. Целый ряд «диагнозов» на самом деле выходит.

«Люди жёлтого типа мотивируются не деньгами». Какой цвет вы представляете, когда думаете о работе?-1

# Работа в Беларуси # калейдоскоп # Ольга Грибова

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